Murati: S’ka shtesa për punëtorët e sektorit privat, bizneset t’i rrisin pagat për punëtorët

Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Financave mbetet e prerë që mos të ndajë shtesa vetëm për punëtorët e sektorit privat. Ekzekutivi me pakon e fundit për përballje me inflacionin ka paraparë ndarjen e shtesave direket për punëtorët e sektorit publik me nga 50 euro nga muaji shtator, të ndërmarrjeve publike me 100 euro të njëhershme, si dhe pensionistët dhe studentët me nga 100 euro.