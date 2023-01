“ABI” nga Prizreni ndihmon Skenderajn

Kompania industriale e ushqimit “ABI” nga Prizreni, ka ndarë gjëra ushqimore dhe ka nisur për qytetarët në nevojë të Drenicës.

Kështu ka bërë të ditur përmes “Facebook”, njëri ndër drejtuesit e ABI-Çarshisë, Alajdin Fusha.

Fusha ka thënë se kur Kosova ishte në situatë të vështirë gjatë luftës, Drenica ka qenë ajo që ka luftuar natë e ditë, ka sakrifikuar plot trima për liri. E tash Drenica ka nevojë për ndihmën tonë.…

Postimi i plotë i Alajdin Fushës:

SKENDERAJ ? YNË!

Oj Kosovë kur kemi qenë në situatë të vështirë gjatë luftës, Drenica ka qenë ajo që ka luftuar natë e ditë, ka sakrifikuar plot trima për liri.

E tash Drenica ka nevojë për ndihmën tonë…

Në hadith thuhet: “Kushdo që i gjendet vëllait të tij kur ai ka nevojë, Allahu do t’i gjendet atij. Ai i cili vëllait të tij musliman ia largon një problem në këtë botë, Allahu do t’ia largojë atij problemin në Ditën e Gjykimit. Kushdo që ia mbulon një të metë vëllait të tij, Allahu do t’ia mbulojë atij në Ditën e Gjykimit.”

Pejgamberi (savs), thotë: “Atij i cili niset për t’ia plotësuar një nevojë vëllait të tij musliman, Allahu për çdo hap do t’ia regjistrojë 70 shpërblime dhe do t’ia falë 70 mëkate.”