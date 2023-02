Lajçak i kënaqur që Kosova ka pranuar në parim propozimin e BE-së

Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak është shprehur i kënaqur që Kosova ka pranuar në parim propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sllovaku në një postim në Twitter, thotë se do të vazhdohet tutje me diskutohet në takimin e nivelit të lartë.

Kjo deklaratë e tij ka ardhur pas takimeve që ai zhvilloi në Beograd me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe përfaqësuesin serb në dialog me Kosovën, Petar petkoviq.

“Udhëtova për në Prishtinë për të takuar kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi dhe në Beogradit të bëjë të njëjtën gjë me presidentin serb, Aleksander Vuçiq dhe Petar Petkoviq. Më vjen mirë që edhe Kosova tani e pranoi në parim propozimin evropian. Ne do të vazhdojmë diskutimet tona në një takim të nivelit të lartë”, ka shkruar Lajçak në Twitter.

Ndryshe, një ditë më parë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se e pranon propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar atë si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara.

Ndërsa Lajçak tha pas takimit me Kurtin se kanë diskutuar gjithçka që lidhet me dialogun, por se diskutimi ka qenë i përqendruar te propozimi evropian. Ai përsëriti qëndrimin se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohen.

Propozimi i BE-së për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës së vitit të kaluar, ndërsa përmbajtja substanciale e këtij plani është njohja defakto e dy shteteve, duke respektuar integritetit territorial të dy vendeve dhe njohjen e simboleve shtetërore.

Propozimi i Bashkimit Evropian, që më herët njihej si plani franko-gjerman, ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E aty ka edhe një angazhim shtesë të Kosovës për komunitetin serb.