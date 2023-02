Madonna reagon pas kritikave për dukjen e ‘çuditshme’ në “Grammy Awards 2023”: Jam degraduar nga mediat që nga fillimi i karrierës

Më shumë se për çdo gjë tjetër, Madonna është komentuar për dukjen në “Grammy Awards 2023”.

Ylli i muzikës pop mori reagime të shumta nga fansat për mënyrën se si u shfaq në ceremoninë vjetore të ndarjes së çmimeve.

Këngëtarja, 64 vjeçe, shpjegoi se kishte qenë e emocionuar të prezantonte Sam Smithin dhe Kim Petras (e cila u bë gruaja e parë që performoi në ceremoninë e ndarjes së çmimeve dhe fitoi një Grammy) përpara “performancës së tyre për të krijuar histori” për “Unholy”, por në vend të kësaj, njerëzit zgjodhën të fokusoheshin në pamjen e saj.

“Në vend që të fokusohesha në atë që thashë në fjalimin tim, i cili kishte të bënte me falënderimin për të prezantuar artistët si Sam dhe Kim – Shumë njerëz zgjodhën të flisnin vetëm për fotot e mia nga afër, të marra me një kamerë me lente të gjatë nga një fotograf shtypi që do të shtrembëronte fytyrën e kujtdo”, tha ajo.

“Edhe një herë jam kapur në shkëlqimin e moshës dhe mizogjinisë që përshkon botën në të cilën jetojmë. Një botë që refuzon të festojë gratë që kalojnë moshën 45 vjeçare dhe ndjen nevojën për ta ndëshkuar atë nëse ajo vazhdon të jetë e vullnetshme, punëtore apo e kyçur në argëtim”.

Madonna vazhdoi duke thënë se ajo “asnjëherë nuk ka kërkuar falje për asnjë nga zgjedhjet kreative” që ka bërë, as për mënyrën se si duket apo vishet – dhe nuk do ta bëjë sërish.

“Jam degraduar nga media që në fillimet e karrierës sime, por e kuptoj që e gjithë kjo është një provë dhe jam e lumtur të bëj rrugën e duhur në mënyrë që të gjitha gratë pas meje ta kenë më të lehtë në vitet në vijim”, vazhdoi mes tjerash ikona e muzikës.

Madonna e përfundoi postimin duke thënë se do të vazhdojë të shijojë sa më shumë jetën, pavarësisht kritikave apo paragjykimeve të të tjerëve.