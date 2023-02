Është arrestuar një person për mashtrimin e një tjetri që i kishte premtuar se do t’ia punësonte një familjar në fshatin Korishë të Prizrenit.

I dyshuari ka marrë para për punësimin që do ta bënte në spital.

“Më 08.02.2023 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar me dyshimin se i njëjti me qëllim të përfitimit personal në mënyrë të kundërligjshme duke i premtuar viktimës se do ta punësojë një anëtarë të familjes në spital i ka marr një shumë parash”, thuhet në raportin e PK-së.