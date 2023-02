Sot do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme.

Mëngjesi, sikur edhe ditëve të tjera, do të jetë me ngrica të dobëta , ndërsa gjatë ditës, temperaturat do të rriten.

Minimalet pritet të shkojnë deri në minus katër gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës deri në tetë gradë Celsius, sipas parashikimit nga Instituti Hidrometeorologjik