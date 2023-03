Moti sot, i vranët dhe me riga shiu

Mbi vendin tonë sot do të mbajë mot i vranët dhe me riga shiu, e vende -vende rigat e shiut parashihen të shoqërohen edhe me fjolla bore.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5 deri në 8 gradë Celsius.

Pritet të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-11 m/s, ndërsa në pjesën veriore të Dukagjinit, konkretisht në Istog me rrethinë, shpejtësia e erës parashihet të jetë mbi 15m/sm thuhet në njoftimin e IHMK-së.