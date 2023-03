E ka vlerësuar të pabazuar ankesën e Lirisë, ndërsa ka lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Garave të 14 shkurtit.

“Komisioni i Apelit ka refuzuar ankesën e paraqitur nga KF Liria me arsyetimin se nuk jemi mbështetur në nenin 58, por 64. Ne në ankesë shumë qartë i kemi cekur shkelje të dy neneve, nenin 64 dhe 67 të Rregullores Disiplinore e jo vetëm nenin 64. Në këtë rast, përveç nenit 58, ashtu sipas Komisionit të Apelit kemi të bëjmë me shkeljen e neneve 64 dhe 67 të Rregullores Disiplinore, ngase lojtarët e aktivizuar janë paraqitur pa të drejtë loje”, shkruan në ankesën e Lirisë drejtuar KE të FFK-së.

Madje, Liria ka paraqitur disa raste që sipas klubit prizrenas janë të njëjta me rastin e ndeshjes Feronikeli – Trepça ’89. Feronikel 74 kishte humbur në tavolinë ndeshjen me Trepçën ’89, pasi kishte aktivizuar lojtarë të paregjistruar. Tani klubi prizrenas kërkon që Feronikeli ’74 të dënohet me marrje pikësh. Dy klubet luajnë në Ligën e Parë.