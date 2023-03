Disiplinor i FFK-së e gjobit Ballkanin dhe zyrtarët e saj

Komisioni Disiplinor i FFK-së ka ndëshkuar me gjoba KF Ballkani dhe zyrtarët e saj për shkak të lëshimeve në organizmin e ndeshjes Ballkani – Dukagjini, si dhe sjelljeve josportive dhe kërcënimeve ndaj gjyqtarëve të ndeshjes.

Klubi portokallezi është gjobitur me 1500 euro, derisa kryetari i këtij klubi, Arsim Kabashi, me 1000 euro. Gjobave nuk i kanë shpëtuar as trajneri Ilir Daja dhe drejtori sportiv, të cilët janë dënuar me 1000 euro, respektivisht me 300 euro gjobë. Ndërkohë, gjobës nuk i ka shpëtuar as ndihmësmenaxheri i këtij klubi, Idriz Hajrizi u ndëshkua me 500 euro.