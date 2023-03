Parashikimi i yjeve, kjo është shenja më me fat për sot

Dashi

Ju do keni një dëshirë të madhe për të bërë gjëra dhe për të ndarë momentet e dashurisë edhe nëse nuk e dini se si. Lajmet e mira vijnë në punë të premten. Ju mund të pushtoni një shpirt binjak dhe nëse ka një person që ju pëlqen, duhet të hidheni sepse ka shanse të shkëlqyera për sukses.

Demi

Të premten hëna është e favorshme dhe ndihmon në dashuri, veçanërisht beqarët që tashmë kanë dikë që u pëlqen. Në punë prisni një përgjigje të këndshme.

Binjakët

Në dashuri bëni kujdes se çfarë thoni sepse do të ishte më mirë të heshtni sa më shumë. Kujdes nëse keni të bëni me Binjakët apo Peshqit. Në punë duhet të keni kujdes me njerëzit që ju rrethojnë.

Gaforrja

Hëna është disonante ndaj bëni kujdes, sidomos pasdite. Nëse jeni duke përjetuar një moment kritik në punë, mos rrezikoni. Mund të ketë mosmarrëveshje me dikë nga shenja e Bricjapit. Dhe këto nuk janë të lehta, me kokëfortësinë e tyre.

Luani

Të premten ka pak tension dashurie në ajër, por përpiquni të largoni të gjitha shqetësimet. Nga ana tjetër, ka shumë vende të reja pune që po vijnë. Bëhuni gati dhe mirëpritini me entuziazmin e duhur.

Virgjëresha

Në dashuri vjen një rikuperim i mirë, sidomos pasdite. Ata që synojnë të ndryshojnë punën e tyre mund ta bëjnë këtë duke ruajtur gjithmonë një qetësi të caktuar. Shikoni përreth dhe përgatituni të shfrytëzoni mundësitë e duhura.

Peshorja

Dashuria mund të jetë në qendër të jetës tuaj deri në fund të muajit. Në punë keni një dëshirë të madhe për ndryshim. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe nuk ndiheni të vlerësuar dhe vlerësuar siç duhet. Filloni të shikoni përreth.

Akrepi

Të premten dita është e shkëlqyer për të përjetuar ndjenjat në maksimum falë hënës, Jupiterit të favorshëm dhe Mërkurit. Në punë kushtojini vëmendje disa pengesave të vogla por deri në fund të muajit gjithçka mund të zhbllokohet.

Shigjetari

Hëna është e favorshme në dashuri, kështu që marrëdhëniet që kanë ngecur do të mund të kenë mundësi të reja. Në punë bëni kujdes që të mos bini në rutinën e zakonshme. Ju rrezikoni të humbni cilësinë dhe dinamizmin, si dhe të bëni gabime.

Bricjapi

Të premten ditë të reja konfliktuale në dashuri do të vijnë, por ato do të prekin vetëm çiftet që tashmë kanë përjetuar një krizë. Në punë ka diçka për të rishikuar. Mbani qetësinë.

Ujori

Të premten ditët e rikuperimit në dashuri po vijnë me kulmin e emocioneve të shtunën. Një propozim i bukur vjen në punë dhe pritet shumë më gëzim.

Peshqit

Sa të bukur janë këta yje për dashuri. Mundësi të shkëlqyera si për ata që janë beqarë ashtu edhe për ata që janë në një lidhje prej kohësh. Nga ana financiare mos e teproni me shpenzimet.