Sot në Kosovë parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell, por me acar në orët e mëngjesit.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 16 deri në 36 kilometra në orë.

Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtejshme gjatë ditës, me minimale që do të luhaten prej minus 4 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 15 deri në 18 gradë. /MeteoKosova