Ndeshja e kësaj jave në Superligën e Kosovës në basketboll ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës është shtyrë zyrtarisht nde

Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare e klubit prizrenas në rrjetet sociale.

Sipas njoftimit, kërkesa për shtyrje ka ardhur nga Sigal Prishtina.

“Ndeshja e radhës në Superligës është shtyrë me kërkesën e Sigal Prishtinës. Për terminin e ri, do t’iu njoftojmë me kohë”, thuhet në njoftimin zyrtar të Bashkimit.