Mot me vranësira sot, parashihen edhe reshje shiu

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për parashikimin e motit për sot dhe ditët e tjera të kësaj jave.

“E martë- Mot me vranësira të dendura. Vranësirat gjatë ditës parashihen të sjellin reshje shiu të intensitetit mesatar, e me periudhe të shkurta edhe të intensitetit të lartë. Temperaturat maksimale parashihen të shënojnë rënie, derisa ato minimalet do të shënojnë rritje.

E merkurë- Mot i vtanët dhe me intervale të gjata me diell.Nëpër zona të kufizuara ka mundesi per riga shiu të intensitetit të dobët.

E enjte- Mot kryesisht me diell. Vranësirat të pakta parashihen rreth relievit malor.

Të kujtojm se23 marsi është dita Botërore e meteorologjike.

E premte-Mot i ngjashëm me ditën e enjte, si në vlerat e temperaturave ekstreme, ashtu edhe në elementet tjera meteorologjike.