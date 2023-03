“Bëni kujdes në dashuri sepse mund të keni konflikte”, parashikimi i horoskopit për sot

Dashi

Hëna hyn në shenjën tuaj në fund të muajit së bashku me shumë planetë të tjerë që do t’ju ndryshojnë jetën. Në punë situata përmirësohet si dhe në atë të dashurisë ku do të vijnë lajme interesante.

Demi

Të enjten është dita e përsosur për t’i hapur zemrën të dashurit tuaj. Planetët aktivë kthehen në punë dhe sjellin kënaqësi dhe projekte të reja do shkoi gjithçka mirë.

Binjakët

Mëngjesi i së enjtes do të jetë më i mirë se pasditja, por prisni gjëra të shkëlqyera nga prilli i cili fillon me diellin në favor. Në punë situata nuk është saktësisht më e mira por do të bëhet gjithnjë e më e mirë. Kini besim dhe pak durim.

Gaforrja

Dashuria po ecën me avull të plotë me hënën dhe Jupiterin në anën tuaj. Mbërrin në punë një ide e shkëlqyer që do t’ju bëjë të zgjidhni një problem të madh edhe nëse disa marrëveshje do të duhet të rishikohen. Jo çdo gjë po shkon sipas planit, por gjithçka do të rregullohet së shpejti.

Luani

Të enjten, hëna kthehet në mënyrë të favorshme pasdite, prandaj përfitoni nga ajo për të bërë takime të reja romantike. Në punë ka një projekt të ri për të nisur. Ju keni shumë nevojë për ndryshim.

Virgjëresha

Kushtojini vëmendje kësaj dite sepse mëngjesi do të jetë i rënduar me çështjet e zemrës. Për sa i përket punës, yjet janë të shkëlqyer, mjafton t’i kushtoni vëmendje investimeve. Ju rrezikoni të bëni gabime dhe më pas të paguani pasojat.

Peshorja

Duhet të largoheni njëherë e mirë nga e kaluara, edhe sepse kjo nuk ju bën më të lumtur. Në punë mos hezitoni dhe sqaroni gjithçka. Nëse ka pasur grindje dhe diskutime, përpiquni të sqaroheni.

Akrepi

Të enjten bëni kujdes në dashuri sepse mund të ketë konflikte. Komplikimet vijnë në punë edhe nëse mund të kapërcehen. Ju duhet të përdorni pak diplomaci.

Shigjetari

Lini pas të kaluarën dhe mos mendoni shumë për marrëdhëniet e vjetra. Në punë, kushtojini vëmendje një rënieje të vogël të energjisë. Jo çdo gjë po shkon siç duhet, por me pak pushim, do të ktheheni në maksimumin tuaj.

Bricjapi

Jeni pak të shqetësuar në dashuri dhe nuk mund të ndodhte ndryshe me Hënën, Diellin dhe Mërkurin përballë. Në punë është më mirë të qëndroni larg provokimeve. Dikush do të përpiqet t’ju bëjë të humbni durimin, por ju shkoni drejt në rrugën tuaj.

Ujori

Të enjten lëre veten të shkosh te njohjet e reja sepse tani është koha e duhur. Në punë dëshironi të ndryshoni edhe nëse jeni ende duke reflektuar. Kush e lë rrugën e vjetër për të renë.

Peshqit

Në dashuri është një ditë e bukur, veçanërisht për të jetuar në maksimum ndjenjat tuaja. Në punë jeni në një fazë shumë premtuese me Jupiterin e favorshëm, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të bëni përpjekje për të.