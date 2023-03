Prag tragjedie, futbollisti maroken përplaset me murin e një salle sportive

Futbollisti maroken, Sofian Kiyine u dërgua me urgjencë në spital pas një aksidenti të tmerrshëm me makinë që e pa atë të përplasej me murin e një sallë sportive në Belgjikë.

Kiyine, i cili luan për OH Leuven në Ligën Pro belge, duket se humbi kontrollin e automjetit të tij në një rrethrrotullim në Liege.

Fëmijët ishin të pranishëm në sallën e sportit në momentin e përplasjes, por ata kishin vetëm pak minuta që ishin larguar në drejtim të dhomave të zhveshjes dhe askush tjetër nuk u lëndua.

Kiyine ishte në spital pas përplasjes të enjten në mbrëmje, por gjendja e tij nuk mendohet të jetë kërcënuese për jetën.

Në një video, makina e futbollistit mund të shihet të jetë duke ecur me shpejtësi përgjatë një rruge ndërsa i afrohet një rrethrrotullimi. Makina më pas ngrihet nga rrethrrotullimi për të fluturuar në ajër përpara se të përplaset në sallën e sporteve me shpejtësi të madhe, duke lënë një vrimë në ndërtesë.

Autoritetet belge thuhet se po hetojnë incidentin. Një zëdhënës i OH Leuven, të cilët janë në pronësi të pronarëve të Leicester-it në Premier League tha se “Klubi mësoi se Sofian Kiyine ishte përfshirë në një aksident të rëndë me makinë pranë Liege mbrëmë”.

“Kiyine u dërgua në urgjencën e spitalit më të afërt ku po bëhen ekzaminime të mëtejshme. Ai nuk është në gjendje të rrezikshme për jetën. Fatmirësisht në aksident nuk janë përfshirë persona apo automjete të tjera”.

“Klubi është duke pritur për më shumë qartësi rreth rrethanave të sakta se si ndodhi aksidenti përpara se të përgjigjet më tej. I urojmë Sofian një shërim të shpejtë”, shtoi ai.

Është e paqartë shpejtësia me të cilën po udhëtonte Kiyine kur u përplas, por kufiri i shpejtësisë në rrugën në të cilën ai ishte është 55 mph.

Salla sportive “Louis Melin” pret ndeshje futbolli, basketbolli dhe gjimnastike, por ka të ngjarë të jetë e papërdorshme për një periudhë të konsiderueshme pas dëmtimit të shkaktuar nga përplasja.

Kiyine, 25 vjeç, ka lindur në Belgjikë dhe erdhi nga radhët e të rinjve në Standard Liege.

Pasi kaloi në skuadrën italiane tashmë të falimentuar Chievo, mesfushori ka luajtur edhe për Lazio, Salernitana dhe Venezia, përpara se të bashkohej me OH Leuven verën e kaluar.

Ai ka përfaqësuar ekipet U-20 dhe U-23 të Marokut, por ende nuk ka bërë debutimin e tij për të moshuarit për “Luanët e Atlasit”.Albanian Post