Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se edhe këtë të mërkurë pritet fë ketë reshje shiu e bore.

Sipas IHMK-së temperaturat për sot pritet të jen tipike dimërore, njofton Klankosova.tv.

Temperaturën minimale do ta shënojë komuna e Dragashit me -3 gradë Celsius, kurse maksimalen ajo e Gjakovës me 4 gradë Celsius.