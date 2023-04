Sot ndeshja e dytë çerekfinale, Bashkimi – Trepça

Sot do të zhvillohet ndeshja e dytë e serisë çerkfinale në Superlitën e Kosovës, mes Bashkimit dhe Ttrpçës.

Kjo ndeshje do të zhvillohet nga ora 17:00, në palestrën sportive “13 Qershori” të Suharekës, shkruan Gazeta Express.

Takimin e parë e fituan mitrovicasit me rezultatin e ngushtë, 92:88.

Fituesi i këtij çifti në gjysmëfinale do të ndeshet me Sigal Prishtinën, që e mbylli si kampione sezonin e rregullt

Kujtojmë se skuadra që shënon dy fitore, kualifikohet në gjysmëfinale.

Çifti tjetër i fazës gjysmëfinale u përcaktua dje, me Golden Eagle Yllin që do të takohen me Pejën.

Ylli eliminoi Vëllaznimi duke i fituar të dy ndeshjet ndaj tyre. /Gazeta Express/