Rreth 400 mësimdhënës me probleme shëndetësore

Për mirëqenien e mësimdhënësve me probleme shëndetësore, është kërkuar në vazhdimësi nga Sindikata e Arsimit që të mbështeten, e herë pas here të lirohen edhe nga detyra.

Vitin e kaluar Ministria e Arsimit pati ndarë një grant prej 1 milion e 700 mijë euro për mësimdhënësit me probleme shëndetësore, nga i cili përfituan rreth 300 mësimdhënës. Por, për këtë vit ende nuk dihet nëse ka vazhduar mbështetja për ta, ndërsa Ministria e Arsimit nuk ka kthyer përgjigje për këtë çështje.

Shumë mësimdhënës, të cilët kanë probleme shëndetësore, janë shprehur se kanë nevojë të mbështeten financiarisht, pasi trajtimi i tyre kushton shumë. Ata nuk pranuan të flasin për arsye të tyre personale, por jashtë mikrofonit të Radios, treguan se e patën mirëpritur vendimin e Ministrisë vitin e kaluar për mbështetjen, i cili ua ka lehtësuar mbulimin e problemeve. Ndërkohë, Sindikata e Arsimit, e cila mbron të drejtat e mësimdhënësve, në vazhdimësi ka kërkuar që të lehtësohet puna për këtë kategori të mësimdhënësve. Kryetari i Sindikatës, Rrahman Jasharaj, tha për Radio Kosovën se vitin e kaluar Ministria e Arsimit siguroi mjete prej 1 milion e 700 mijë eurosh, për të mbështetur këta mësimdhënës.

“Kuptimi ka qenë që ata të merren me sëmundjet e tyre, shërimin, ndërsa në vend të tyre të vijnë kolegët e rinj që ishin të papunë. Kjo gjë filloi mbarë. Sivjet nuk kemi informacione dhe ka disa vërejtje në disa komuna, që kjo nuk po realizohet. Uroj që MASHT të vazhdojë këtë veprim që e kemi duartrokitur vitin e kaluar. Uroj që edhe në vitin 2023, MASHT të ndajë mjete të mjaftueshme, pasi këta mësimdhënës nuk kanë asnjë mundësi, sepse shëndeti i tyre është i rënduar. Ata në klasë patën shkuar për të ruajtur vendin e punës dhe për të ruajtur pagën për të ushqyer fëmijët e tyre”, ka thënë Jasharaj.

Jasharaj, tha se këta mësimdhënës duhet të lirohen nga detyra, të marrin pagën, e të merren me sëmundjen e tyre. Ndërsa, theksoi se sipas të dhënave që kanë marrë nga DKA-të, numri i mësimdhënësve me probleme shëndetësore mund të jenë rreth 400.

Ndërkohë, Rinor Qehaja, nga “Instituti EdGuard”, tha se mirëqenia e mësimdhënësve është përgjegjësi institucionale.

“Mësimdhënësit me probleme shëndetësore që janë prezentë në sistemin arsimor, duhet të përkrahen, të vazhdohet të përkrahen dhe të kemi një legjislacion të qëndrueshëm, që garanton këtë përkrahje. Nuk guxojmë që asnjë mësimdhënës me shëndet jo të mirë të imponohet për të prezantuar në klasë. Jemi të interesuar në mirëqenien e çdo mësimdhënësi, por në të njëjtën kohë edhe në cilësinë e rritur të mësimdhënies në klasë”, ka thënë Qehaja.

Ndërkohë, Ministria e Arsimit nuk ka kthyer përgjigje për Radio Kosovën, nëse do të vazhdojë mbështetjen për mësimdhënësit me probleme shëndetësore. Vitin e kaluar pati ndarë grantin prej 1 milion e 700 mijë eurosh, ndërsa pat premtuar se do të punojnë në infrastrukturën ligjore, që secili mësimdhënës ta kryejë punën e vet pa shqetësimet që ia sjell shëndeti.