Moti sot, dita më e nxehtë e javës

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se sot do të mbajë mot kryesisht stabil, me pak vranësira dhe intervale me diell.

IHK njofton se kjo ditë parashihet të jetë dita më e nxehtë e javës, për shkak të prezence së masave të ajrit me origjinë nga jugperëndimi.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 dhe 3 gradë, ndërsa maksimalet do të jenë ndërmjet 14 dhe 17 gradë Celsius.

Gjatë kësaj periudhe kohore do të ketë erëra të lehta deri mesatare nga drejtimi i veriperëndimit dhe jugperëndimit, ndërsa presioni atmosferik do të shënojë vlera të rritura mbi normalen.