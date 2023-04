Zbulohet krijesa misterioze me 24 sy, mund të vrasë një njeri në pak minuta

Shkencëtarët kanë zbuluar një krijesë misterioze me 24 sy në një rezervuar në Hong-Kong. Zbulimi u krye teksa po analizohej uji i rezervuarit Mai Po.

Gjallesa me trup transparent dhe përmasa rreth 2,5 centimetra me tri tentakula, është pjesë e familjes së kandilit të detit. Ajo ka 24 sy të vendosur në 4 grupe me nga 6 në trupin e saj të vogël.

Ky është zbulimi i parë i specieve të kandilit të detit në ujërat kineze dhe specia e katërt në familjen Tripedaliidae, e cila përfshin disa nga gjallesat detare më helmuese në ujërat tropikale.

Ky kandil lëshon toksinë nga tentakulat e tij, e cila mund të shkaktojë paralizë, sulm në zemër, deri në vdekje, vetëm pak minuta pas pickimit.

Kandili australian i detit konsiderohet si gjallesa detare më helmuese në botë.