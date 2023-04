Ish-këngëtari i “Take That”, 49 vjeç, fajësoi mungesën e epshit për injeksionet e testosteronit, të cilat i kishin përkeqësuar depresionin, shkruan DailyMail.

Në një intervistë të përbashkët, dyshja këmbënguli se ata janë ‘në të njëjtin mendim’ kur bëhet fjalë për intimitetin dhe janë të kënaqur me mungesën e aktivitetit të tyre në dhomën e gjumit.

Robbie i tha tabloidit britanik The Sun: “Të gjithë e dinë se nuk ka seks pas martesës. Kështu është. Përdora substanca stimuluese për testosteron për një kohë të gjatë, por, për shkak se krijova varësi, u desh ta ndalja”.

“Por seksi që bëmë kur isha në përdorim të substancave stimuluese për testosteron ishte i jashtëzakonshëm; ishte gjatë gjithë kohës. Ishim të pangopur. Megjithatë, kjo tregon se sa të lidhur jemi me njëri-tjetrin, sepse kur isha në të, ne nuk mund t’i hiqnim duart nga njëri-tjetri”, deklaroi këngëtari.

“Më mungon ajo kohë. Ishte një periudhë argëtuese. Megjithatë, ndonjëherë tani Ayda do të kthehet nga unë në divan dhe thotë: ‘Duhet të bëjmë seks’, dhe unë jam ulur duke ngrënë një mandarinë dhe thjesht ngre supet. Pra, e dini, ndonjëherë ne përpiqemi”, tha ai me shaka, transmeton Telegrafi.

Aktorja 43 vjeçare, e cila u martua me partnerin e saj në vitin 2010, përfundoi: “Intimiteti është ana e rëndësishme dhe kuptimplotë e dashurisë. Jemi të lumtur”.

Robbie po tregonte fizikun e tij tepër të tonifikuar në një video të fundit, e cila vjen disa muaj pasi ai zbuloi se pesha e tij është një ‘betejë e vazhdueshme’.

Interpretuesi i hitit “Angels” u pa duke u përgjumur në rrezet e diellit në videon e shpërndarë nga Ayda në rrjetet sociale.

Robbie ishte i zhveshur në pjesën e sipërme duke luajtur me djalin e tij dhe duke treguar trupin e tij të tonifikuar i veshur me pantallona të shkurtra të markës “Louis Vuitton” dhe një kapelë ngjyrë rozë të ndezur. Shfaqja e trupit të tij në formë të mirë vjen pas vitesh të tëra luftimesh të tij me peshën dhe abuzimin me substancat e ndryshme.

Në shtator, Robbie pranoi se më në fund është i lumtur pas humbjes së peshës së fundit. Këngëtari, i cili në të kaluarën ka folur hapur për varësinë e tij nga ushqimi dhe droga, shtoi se është mësuar të pranojë veten.

Vitin e kaluar, Robbie publikoi albumin e tij “XXV”, dhe sapo është kthyer nga turneu – në etapat e karrierës që shënojnë 25 vjet që kur ai filloi një karrierë solo pas largimit të tij nga grupit “Take That”, dhe betejave të mëvonshme me dietën dhe distancimin nga drogat.

Duke folur në një intervistë për The Sun, Robbie tha: “Kam humbur peshë, por është një luftë e vazhdueshme. Brenda meje është një person gjigant”.

“Falënderoj Zotin për kotësinë dhe falënderoj Zotin për punën time, sepse nëse nuk do të bëja atë që bëj për jetesën, kam frikë të mendoj se si do të dukesha dhe çfarë do të bëhesha”, shtoi ai.

Këngëtari, i cili prej 20 vitesh tashmë është esëll, ka treguar se më në fund ka mësuar të pranojë veten pas vështirësive në të kaluarën.

Ai shtoi: “E urreja veten dhe mendoja se nuk mund të këndoja dhe dukesha si jashtëqitje. Nëse dikush mendoi se unë po endesha me një ndjenjë të fryrë të vetë-rëndësisë, është në të vërtetë e kundërta”.

Kjo vjen pak kohë pasi Robbie zbuloi sinqerisht se ai fitoi sasi të mëdha në peshë kur ngopej dhe bënte pazar ushqimesh.

Këngëtari e gjeti veten në një shpat të rrëshqitshëm kur u largua nga “Take That” në vitin 1995 dhe u përshtat me jetën e tij të re.

Duke folur në podkastin e tij “At Home me Williamses”, ylli tha se përdorimi i tij i drogës dhe dieta e keqe kontribuan në shtimin e peshës së tij.

Ai tha: “Kam marrë me qira një banesë. Shkova në supermarket në dyqanin tim të parë. Unë hapa frigoriferin dhe aty ishte e gjithë kjo tortë. Dhe mund ta kujtoj këtë moment duke thënë: ‘Prit, unë nuk jetoj më me mamanë time’. Mund ta ha gjithë atë tortë”.

Ai shpjegoi se liria e tij e sapogjetur bëri që ai të shtonte kilogramët në muajt në vijim.

Ai tha: “Ishte janar. Deri në shkurt isha shumë obez. Unë dukesha si një kafshë ferme siç u citua në shtyp në vitin 1996.

Robbie ka qenë i hapur për betejat e tij me drogën dhe peshën e tij në të kaluarën dhe ai u bë ambasador promovues i Weight Watchers në vitin 2018.

Ylli shkoi në rehabilitim në vitin 2007 pasi mori acid, heroinë, kokainë dhe sasi të barnave ‘që të ndalojnë zemrën’.

Ai më parë pranoi se ishte vetëm ’24 orë larg vdekjes’ në kulmin e varësisë së tij, gjë që e çoi atë në marrjen e një kokteji të rrezikshëm droge.