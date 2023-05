Kiara thotë se do të kryejë marrëdhënie intime sonte me Luizin pas dasmës në finalen e Big Brother VIP Albania

Është bërë tashmë e ditur se moderatorja Kiara Tito dhe këngëtari Luiz Ejlli do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë në natën finale të Big Brother VIP Albania.

Përballë makinës të së vërtetës në “Më lër të flas”, Kiara Tito u shpreh se si një nuse tradicionale, do të ketë marrëdhënie me partnerin e saj, Luiz Ejllin pas dasmës.

Pjesa nga biseda:

Romeo: Një çift tradicional bën dashuri pas dasmës?

Kiara: Po, kështu do të ndodhë. Logjikisht (qesh)

Romeo: Pas dasmës?

Ezeli (makina e së vërtetës) mohon vërtetësinë e përgjigjes

Romeo: Kurioz jam, çfarë do të thotë kjo?

Kiara: Asgjë, jemi pëqafuar. Po pse o Ezel dezinformon kështu?

Romeo: Kjo të lodh me intervistë, kush e di çfarë i ka bërë atij Luizit të shkretë (qesh)

Kiara dhe Luizi u njohën me njëri-tjetrin gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e “Big Brother VIP 2”. Çifti shfaqën ndjenjat dhe mes tyre nisi një romancë, që kurorëzohet këtë të shtunë, me një martesë, që do të transmetohet ‘live’ gjatë finales së “Big Brother VIP”.