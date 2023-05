Motra e Ukshin Hotit: Gjithmonë pres telefonatë se ai është i gjallë

Motra e Ukshin Hotit, Myrvete Hoti, ka përshkruar momentin kur e ka marr lajmin për zhdukjen e veprimtarit dhe atdhetarit Ukshin Hoti, 24 vjet më parë.

Hoti ka thënë se gjithmonë është në pritje për një informatë në lidhje për Ukshin Hoti.

Ajo tregoi se Ukshin Hotin e ka pasë udhërrëfyes.

“Kanë qenë shumë të vështira, jonë kanë fjalë për t’i përshkruar, për mua ka qenë e rëndë, të pashpjegueshme, jam ndie shpirtërisht shumë keq, kam qenë shpirtërisht me Ukshinin, e kam pasë udhërrëfyes dhe njeri i cili ka qenë i gjithanshëm”, u shpreh Myrvete Hoti.

“Për mua ka qenë humbje, të cilin nuk kam fjalë as ta përshkruaj se si ndjehem, ndjehem shumë keq. Gjithmonë brenga se është i zhdukur më mundon, gjithmonë pres, jam në pritje. Kam thënë shpesh se si ushtari në kufi që e ruan kufirin ashtu, unë jam gjithmonë në gjendje gatishmërie kur ka ardhur dikush dhe në shtëpi, kur ka cingëruar telefoni, te unë ka qenë gjithmonë ka qenë të Ukshini, mos dikush po me thërret, ose dikush po vjen me ma pru ndonjë lajm se ku gjendet dhe çka u bë me të”.