Policia kërkon ndihmë për identifikimin e dy të dyshuarve për vjedhje të rënda në Malishevë

Policia në Gjakovë ka publikuar disa fotografi të dy personave të dyshuar për vjedhje të rënda në fshatin Turjakë në Malishevë, me ç’rast ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e të dyshuarve.

Me autorizimin e Prokurorisë Themelore në Gjakovë për publikimin e fotografive të personave të dyshuar, policia ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarët me qëllim lokalizimin e të dyshuarve.