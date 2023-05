Vetëvendosje: Ka parregullsi në përzgjedhjen e sekretarëve të shkollave në Prizren

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren thotë se procesi i përzgjedhjes së sekretarëve të shkollave në Komunën e Prizrenit është realizuar me mostransparencë, si dhe me shkelje e parregullsi ligjore.

Sipas këtij subjekti politik, të përzgjedhurit nga konkursi i fundit pothuajse janë të njëjtit që ishin shpallur kandidatë fitues në konkursin e anuluar vitin e shkuar.

“Lëvizja VETËVENDOSJE! shpreh shqetësimin e saj në lidhje me zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në Drejtorinë e Arsimit, përkatësisht me mos transparencën e saj me përzgjedhjen e sekretarëve në disa prej shkollave në Komunën e Prizrenit. Siç e dimë të gjithë, konkursi për sekretarë të shkollave i shpallur më 13.05.2022, për shkak të parregullsive dhe shkeljeve të mëdha ligjore është anuluar me datë 30.09.2022. Konkursi i anuluar me Nr. RN00009016 është duke u hetuar nga Prokuroria Themelore në Prizren, për të cilin ende nuk e kemi marrë një përgjigje se çka është duke ndodhur me të! Mirëpo, konkursi i cili është duke u hetuar nga Prokuroria për shkak të parregullsive dhe shkeljeve ligjore për pozitën sekretar në shkolla, është rishpallur për herë të dytë. Nga përzgjedhja e kandidatëve fitues vërejmë se janë pothuajse të njëjtit persona të cilët kanë qenë të përzgjedhur si kandidatë fitues në konkursin e parë i cili është anuluar”, thuhet në komunikatën e LVV-së.