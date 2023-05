Prizreni me pikë turistike historike

Fshati Leskovec i Prizrenit ka kohë që është zbrazur nga banorët. Ky vend nga shumë qytetarë quhet edhe Çardaku i Prizrenit, ndërsa është vend piktoresk, ku mund të soditësh nga lartësia gjithë rajonin.

“Djemtë dhe vajzat më të mirë të UÇK-së kanë qenë të pozicionuara dhe pikërisht nga ky vend është vëzhguar i gjithë terreni për ta mbajtur nën kontroll”, tha a Naser Berisha, banor i Leskovecit.

Pikërisht për këto vlera të rëndësishme historike, komuna e Prizrenit ka vendosur të ngrejë një pikë turistike – historike, ku vizitorët dhe brezat e ardhshëm do të njihen me rezistencën e popullatës në të gjitha epokat veçanërisht me atë të UÇK-së.

“Monumenti përpos tri shkronjave, do të ketë edhe risi të tjera, do të jetë edhe legjenda e kombit tonë e komandantit Adem Jashari, por do të ketë edhe dukuri të tjera që pasqyrojnë luftën”, tha për RTK Naser Berisha – Banor i Leskovecit.

Lekoveci njihet si fshat shumë i vjetër, ndërsa sipas studiuesve njihet me epitetin ‘Trim’. “Leskoveci është edhe i vjetër, përmendet si fshat edhe para kohës së Dushanit, do të thotë kur ka sunduar perandoria e Dushanit, prej vitit 1330 – 1355 . Të gjithë fshatrat përreth, besoj që edhe territori i Kosovës e njohin si Trimi i Leskovecit për shkak të bujarisë, trimërisë dhe mikpritjes “, tha Hajri Berisha, arkivist.

Në Leskovec ka edhe vende të tjera të cilat mund të vizitohen . “Është edhe xhamia që është mbi 100 vjet e vjetër, e vetme xhami në territorin tonë, është në plan të restaurohet dhe duhet të restaurohet, ka mundësi që edhe ajo xhami të thithë vizitor, mandej të hapen edhe pika të tjera besoj arkeologjike, besoj që nëntoka tregon që ne jemi”, tha Hajri Berisha – Arkivist.

Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, thotë se me projekte të tilla, synimi i institucioneve lokale është që edhe fshatrat e zbrazur të rikthehen në atraksion për turizëm

“Prandaj është një aset, është një mundësi që do të kontribuon në promovimin e turizmit, në tërheqjen e turistëve, por njëkohësisht edhe në punësimin e të rinjve por edhe në promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, historike e kombëtare”, tha për RTK Shaqir Totaj, kryetar i Komunës së Prizrenit.

Sipas kryetarit Totaj, ky lokalitet, nga i cili Prizrenin mund ta shohësh si në pëllëmbë të dorës, do të jetë vend ku do të përkujtohet trimëria e vajzave dhe djemve tanë si dhe do të jetë një destinacion i këndshëm turistik.