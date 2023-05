Ky është pozicioni perfekt në seks për çiftet dembele që duan të kënaqen pa u lodhur shumë

Cili është pozicioni më i mirë pa shumë përpjekje fizike?

Bërja e dashurisë do të jetë edhe më e zjarrtë dhe më emocionuese – dhe kulmi është i garantuar.

Sa është i rëndësishëm vetë akti i penetrimit për kënaqësinë e plotë në marrëdhënie intime – afërsia, prekjet, kontakti lëkurë me lëkurë…

Për ta arritur këtë, pozicioni në të cilin ndodhet çifti është shumë i rëndësishëm dhe për ta arritur këtë, pozicioni i shkëlqyeshëm të cilën të dy partnerët janë të shtrirë anash është një zgjedhje e shkëlqyer.

Do të jeni plotësisht të puthitur me njëri-tjetrin, kështu që shputat do të jenë pranë shputave, këmbët pranë këmbëve, fytyra do të jetë pranë fytyrës… Edhe pse e njëjta gjë vlen edhe nëse ktheheni.

Kjo është një pozë edhe për çiftet dembele, pasi nuk kërkon shumë veprim, lodhje, tendosje të muskujve…

Është një pozë që në popull quhet “lugë” dhe është e preferuar nga çiftet që duan të kënaqen në maksimum pa shumë përpjekje fizike.

Ekspertët e marrëdhënieve thonë se “luga” shkakton emocione të forta dhe se për të ruajtur afërsinë do të ishte e dobishme ta praktikoni atë sa më shpesh të jetë e mundur.

“Lëkura është organi më i madh në trupin e njeriut dhe instinkti bazë i çdo qenieje njerëzore është kontakti lëkurë me lëkurë, i cili për shumicën e njerëzve është qetësues, ngushëllues dhe i bën ata të ndihen të dashur”, tha Sari Cooper nga “Qendra për Dashuri dhe Seks”, Nju Jork.

Ajo vëren se duhet t’i kushtoni vëmendje reagimit të trupit tuaj kur kapeni kështu pas partnerit tuaj. Do të vini re se frymëmarrja juaj ngadalësohet, thellohet dhe se merrni frymë në sinkron – bëheni një!

“Kjo pozë jo vetëm që do të ketë një efekt relaksues, por do të stimulojë sekretimin e oksitocinës, një hormon dhe neurotransmetues që lidhet me ndjenjën e lidhjes dhe eksitimit seksual”, shpjegoi Pam Costa, eksperte për përmirësimin e dashurisë dhe marrëdhënieve seksuale, raporton telegrafi.