Shkurte Fejza: Sa herë e dëgjoj këngën ‘Kur t’a ktheva Kosovë shpinën’ nga Dervish Shaqa mbushem frymëzim

Artistja e mirënjohur Shkurte Fejza, përmes një shkrimi në llogarinë e saj sociale e ka kujtuar rapsodin e njohur të muzikës folklorike Dervish Shaqa, shkruan gazeta “Kosova Sot Online”.

Fejza ndër të tjera ka shkruar: Dervish Shaqa është figura ma emblematike e folklorit shqiptar që me artin e tij, dashurinë për këtë vend por edhe me sakrificën e tij i frymëzoj gjenerata të tëra ne mesin e tyre edhe mua në rrugën time me këngën.

“Jam mirënjohëse dhe i përkulem veprës dhe figurës më markante të folklorit dhe të patriotizmit shqiptarë Dervish Shaqës”, ka shkruar artistja.

Postimi i plotë pa ndërhyrjen e redaksisë:

Dervish Shaqa Nderi i Kombit

Saherë e dëgjoj këngën Kur t’a ktheva Kosovë shpinën por edhe këngët tjera të këtij kolosi të folklorit dhe shqiptarisë mbushem frymëzim por edhe më mbushen sytë me lot sepse ky ishte ai që na frymëzoj dhe edukoj që përmes këngës të duam Atdheun, tokën tonë dhe shqiptarinë.

Dervish Shaqa është figura ma emblematike e folklorit shqiptarë që me artin e tij. dashurinë për këtë vend por edhe me sakrificën e tij i frymëzoj gjenerata të tëra ne mesin e tyre edhe mua në rrugën time me këngën.

Jam mirënjohëse dhe i përkulem veprës dhe figurës më markante të folklorit dhe të patriotizmit shqiptarë Dervish Shaqës.FM