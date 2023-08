Nuk e pranon fajësinë e akuzuara se e vrau kunatën me dru në Kuk të Dragashit

E akuzuara Nazire Abdyli, nuk e ka pranuar fajësinë për akuzën se ka vrarë kunatën e saj, Saime Domazeti, në fshatin Kuk të Dragashit.

Këtë deklarim, e pandehura Abdyli e ka bërë të hënën, në Gjykatën Themelore në Prizren, në shqyrtimin fillestar, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja Ervehe Gashi.

“I kam ra, s’po thom që si kom ra, por sa qato të nximet, sa qato senet me ja bo, jo bre”, ka thënë e akuzuara Abdyli.

Mbrojtësi i të akuzuarës Abdyli, avokati Besim Morina deklaroi se heq dorë nga e drejta për parashtrimin e kërkesës për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, kjo pasi që sipas tij, nuk posedojnë prova me të cilat do të kundërshtonin aktakuzën.

Pas kësaj, kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Raima Elezi shqyrtimin fillestar e shpalli të përfunduar, ndërsa shqyrtimin gjyqësor për këtë rast e ka caktuar të mbahet më 15 dhe 27 shtator 2023.

Më 13 korrik 2023, Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzë ndaj Nazire Abdylit, se më 23 dhjetor 2022, me dashje ka privuar nga jeta anëtaren e familjes-motrën e bashkëshortit me të cilën ka jetuar në ekonomi të përbashkët familjare, e mllefosur për shkak të papastërtisë së viktimës Saime Domazeti, e cila ishte e shtrirë në dhomën e katit të dytë të shtëpisë së të akuzuarës Nazire Abdyli.

Sipas aktakuzës, e akuzuara Abdyli, me një dru të ahut në gjatësi prej 25 cm dhe trashësi 4×2.5 cm, me një pjesë të laminatit, me ngjyrë të bardhë, me gjatësi prej 87 cm dhe trashësi 4×1.2 cm dhe një copë dërrase të llamperisë në gjatësi prej 78 cm dhe trashësi prej 1.2×10 cm, e godet disa herë viktimën në të gjitha pjesët e trupit dhe së fundit në pjesën e majtë të fytyrës duke i shkaktuar gjakderdhje në tru dhe si pasojë e këtij lëndimi më 26 dhjetor 2022, vdes viktima Domazeti.

Për këto veprime, Abdyli po akuzohet se ka kryer veprën penale “Vrasja e rëndë” nga neni 173, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të KRPK-së./Betimi për Drejtësi/