Thirrje të rinjve për pjesëmarrje në Panairin e Rinisë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, u ka bërë thirrje të rinjve të vendit përmes një postimi në Facebook, që të aplikojnë në Panairin e Rinisë gjatë këtyre tre ditëve, për të ekspozuar punën e tyre mbi fusha të ndryshme.

“Thirrje të rinjve. Edhe tre ditë kohë për të aplikuar në Panairin e Rinisë dhe të ekspozoni punën tuaj. Nëse jeni artistë, artizanë, ndërmarrës apo krijues të rinj (15 – 24 vjeç), inkurajoheni të aplikoni për të siguruar hapësirë. Shembuj që mund të ekspozohen janë krijimtaritë në fushën e artit, artizanate të ndryshme, punëdore, gastronomi, teknologji informative, prodhimtari, si dhe fusha të tjera që reflektojnë punën dhe angazhimin tuaj”, thuhet në njoftimin e MKRS-së.

Ky panair do të mbahet në Prishtinë me datën 25 gusht nga ora 11:00, ndërsa ofron mundësi për të rinjtë që me punën e tyre të kabllizohen me institucionet publike, sektorin privat dhe organizatat e ndryshme.

Vlen të përmendet që kjo ngjarje e organizuar Ministria e Kulturës, Rinsië dhe Sportit, mbështetet nga UNICEF.

