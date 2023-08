Kosova është renditur në vendin e 77-të në listën prej 101 vendeve të botës për sa i përket pagës mesatare mujore neto pas tatimimit të saj.

Lista është publikuar nga “Fact Protocola” një web faqe, që është një system i decentralizuar i kontrollit të faktieve bazuar në Inteligjencën Artificiale dhe teknologjinë “blockchain/web3”. Në diçiturën e saj thueht se portal “Fact Protocola” synim ka luftimin e lajmeve të rreme dhe dezinformatave në internet, transmeton Radio Kosova.

Në këtë listë të publikuar, paga mesatare neto pas tatimit të saj në Kosovë thuhet se kap shifrën 440.03 dollarëve amerikanë.

Lista është publikuar në Twittër më 18 gusht dhe thuhet se bazohet në të dhënat statistikore për muajin mars të këtij viti.

Nga vendet e Ballkanit perëndimor, Mali i Zi renditet në vendin e 55-të me pagën mesatare prej 769 dollarëve, Bosnja e Hercegovina në vendin e 60-të me pagën meatare mujore 650.35 dollarë, Serbia në vendin e 61-të me pagën mesatare mujore 648.75 dollarë, Shqipëria në vendin e 70-të me 504.18 dhe Maqedonia e Veriut në vendin e 75-të me page mesatare mujore prej 467.62 dollarësh.

Sipas publikimit, vendi i parë në botë me pagën më të madhe mesatare është Zvicra me 6.264,54 dollarë, e pasuar nga Luksemburgu me 5.106,23 dollarë, kurse në vendine tretë renditet Singapuri me pagën mesatare mujore 4.960,32 dollarë. Në vendin e katërt është renditur SHBA-ja me pagën mujore mesatre pre 4,668.81 dollarësh. Ndërkaq, Gjermania ndodhet në vendin e trembëdhjetë me pagën mesatare mujore prej 3,041.05 dollarësh amerikanë.

Në fund të listës prej 101 vendeve të botës, të publikurr nga Fact Protocola ndodhen Venezuela me pagën mujmore mesatare prej 186.80 dollarësh, Pakistani me 157.59 dhe Egjipti me pagë mesatare mujore prej 145.74 dollarësh amerikanë./RTK-Radio