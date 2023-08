Për vdekjen e 35-vjeçares, Vitia thotë se nuk do të kalojë në heshtje

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka reaguar për vdekjen e 35-vjeçares në Malishevë e cila kishte shkuar në një klinikë private për ta hequr një dhëmb. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se të gjithë janë të tronditur nga ky rast.

Ministri Vitia, ka deklaruar se ky rast tragjik shënon një moment vendimtar për ndalimin e pandëshkueshmërisë dhe papërgjegjshmërisë në praktikat e licencimit.

“Kam kërkuar me gjithë fuqinë që më jep ligji që të kontrollohet çdo hap e veprim i komisionit vlerësues që i paraprinë licencimit. Dhe çdo procedurë. Ndaj përgjegjësve, do të ketë masa. Në rast të evidentimit të shkeljeve penale ato do të procedohen menjëherë në organet e drejtësisë”, ka shkruar ai.

Vitia ka thënë se ky rast nuk do të kalojë as në heshtje dhe as nuk do të tretet në harresë.rtklive