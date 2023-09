Dëshmitari në Hagë: Pas luftës Thaçi punoi me LDK-në për të mirën e Kosovës

Në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK), dëshmitari i 24-të (me kodin 4255) ka pohuar se Thaçi ka punuar pas luftës krah për krah me të dhe pjesëtarë të LDK-së për të mirën e Kosovës.

Këtë e tha ai duke u përgjigjur në pyetjet e avokatit mbrojtës të Thaçit, Gregory Kehoe.

Fillimisht, seanca ka qenë private dhe pyetjet lidhur me veprimtarinë e pas luftës avokati Kehoe i bëri në seancë publike.

Dëshmitari vetëm ka pohuar atë që ka thënë avokati Kehoe dhe atë se në vitet 2001-2004 Thaçi si kryetar i PDK-së u bashku me Ibrahim Rugovën – kreu i LDK-së atë kohë dhe u tërhoq, duke lënë Bajram Rexhepin të bëhej kryeministër.

Se Thaçi ishte ai që mbështetin Rugovën të bëhet President dhe se në vitet 2004-2007 ishte opozitë me PDK-në po se u pajtuar të bëhej me ekipin e Rugovës për të bërë negociata për statusin e Kosovës sa ishte gjallë Rugova, e që më pas ky grup është kryesuar nga një udhëheqës tjetër i LDK-së, Fatmir Sejdiu dhe se ka punuar me të ndonëse ishte në opozitë.

Tutje, se në vitet 2007-2010 Thaçi ka fituar zgjedhjet parlamentare dhe është bë Kryeministër por se ka ftuar LDK-në për t’iu bashkuar në kualicion për të formuar qeverinë dhe se Fatmir Sejdiu është bërë President i Kosovës.

Në vazhdim u tha se në vitet 2014-2017 fitoi zgjedhjet Thaçi dhe solli LDK-në si pjesë të kualicionit dhe se i dha pozitën e kryeministrit Isa Mustafës, ndërkohë që u bë zëvendës i Mustafës dhe se në vitin 2016, kur u zgjodh Thaçi President, LDK-ja votoi në favor të tij.

Si përfundim, dëshmitari pohoi se tërë këtë periudhë Thaçi ka punuar krah për krah me të dhe pjesëtarë të LDK-së për të mirën e Kosovës.

Seanca vazhdoi me marrjen në pyetje të dëshmitarit nga mbrojtja e Veselit, konkretisht nga avokati Ben Emmerson.

Ai i lexoi një pjesë nga deklarata e dhënë e dëshmitarit për ZPS-në dhe atë kur ishte pyetur se në periudhën e 1998-1999 a e ka njohur Kadri Veselin, ishte përgjigjur ‘‘atë se ka njoftë kurrkush’’ dhe se në pyetjen nëse gjatë konfliktit kishte dëgjua ndonjëherë për të, ishte përgjigjur ‘‘jo, asnjëherë’’.

Sipas dëshmitarit, këto përgjigje janë të sakta dhe të vërteta.

Kurse, në momentin kur avokati donte të bënte pyetje në bazë të hartës ku përfshihet zona përgjegjëse e dëshmitarit, me rekomandim edhe të prokurorit special James Pace, seanca ka kaluar në sesion privat me qëllim që të mbrohet dëshmitari.