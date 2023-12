Të gjitha rrugët nacionale dhe ato të fshatrave në komunën e Dragashit tashmë janë të hapura.

Reshjet e borës kanë arritur deri në 40 cm, ndërsa zyrtarë komunal thonë se janë angazhuar me të gjitha kapacitetet që të mbajnë nën kontroll situatën.

Problem kryesor në këtë komunë paraqet furnizimi me rrymë elektrike dhe për këtë problem kryetari Behxhet Xheladini tha se ka kontaktuar vazhdimisht me përfaqësues të KEDS-it, të cilët kanë thënë se po merren me problemin.

Në fshatrat e trevës së Gorës nuk ka rrymë deri në 30 orë./RTK