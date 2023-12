Kuvendi i Komunës së Malishevës mbajti mbledhjet e fundit për këtë vit dhe mori disa vendime me rëndësi

Kuvendi i Komunës së Malishevës, dje e ka mbajtur mbledhjen e dhjetë të rregullt dhe të fundit për këtë vit kalendarik, ndërsa në këtë mbledhje janë marrë disa vendime me rëndësi. Në këtë mbledhje e cila është drejtuar nga kryesuesi i saj, Argjend Thaçi, para shqyrtimit të rendit të ditës, anëtarët e asamblesë kanë bërë pyetje për çështje të ndryshme, në të cilat janë përgjigjur nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi dhe drejtorët e drejtorive.

Më pas, Kuvendi i Komunës së Malishevës, pas shqyrtimeve, i ka miratuar listën e pronave të paluajtshme të komunës, si dhe e ka shpallur një zonë me interes të përgjithshëm publik, e që ka të bëjë me hapjen e një rruge që lidhë vendbanimet Lladroc me Fshat të Ri. Gjithashtu në këtë mbledhje, KK i Malishevë ka miratuar kërkesën e Drejtorisë për Bujqësi, për caktimin e varrezave për kafshët, të cilat duhet të asgjësohen në rastet specifike, si dhe ka shfuqizuar vendimin për miratimin e planit të integritetit, pasi me ndryshimet e reja legjislative, ky plan, miratohet nga kryetari i komunës.

Po ashtu, në mbledhjen e sotme, KK i Malishevës, i ka miratuar edhe dy kërkesa të qytetarëve.