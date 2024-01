100-vjeçarja Dila Tanushaj tregon sekretin e jetëgjatësisë: Po punove fiton

Ditëlindjen e 100-të, ajo e festoi natën e ndërrimit të viteve.

“Këtë pune po përditë. E bej sepse dal. Nuk mund të eci dhe po qëndrova e ulur brenda, nuk çohem më, paralizohem. Pastroj oborrin nga kokrrat e rrushit që të mos shkelin njerëzit në të. Kur rrin nuk fiton gjë, po punove fiton”, tha Dila.

E moshuara thotë se jeta ka ndryshuar shumë sot. Ajo kujton se me parë kanë jetuar 30 familjarë në një shtëpi ndërsa sot, njerëzit kanë ikur.

“Me të gjithë njerëzit e kam kaluar mirë. Kemi qenë 30 vetë bashkë dhe nuk kemi ndërruar asnjë fjalë më njëri-tjetrin. Për si ka ardhur koha sot, ishim me mirë atëherë. Sepse sot kanë ikur të gjithë, kanë mbetur shtëpitë bosh”, tha ajo.

Për nënë Dilen, kujdeset nusja e shtëpisë.

“Më 1 janar, nëna është e ditëlindjes 1924 dhe ka mbushur 100 vjeçe. Është grua shume e mirë, e pastër, punëtore. Më ka rritur fëmijët, më ka ndihmuar shumë”, tha Bardhe Tanushi, nusja e shtëpisë.

100 vjeçarja, nëna e 7 fëmijëve, 4 prej të cilëve nuk jetojnë më, tregon se malli për 18 nipat e mbesat në emigrim, po e lodh shumë

“Unë kam mall me i pa. Ata më shohin dhe flasim por malli me merr për ta sepse janë rritë. I kam rritur unë me duart e mia”, tha e moshuara.