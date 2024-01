“DigitAlb” pjesë e platformës së Telekomit nga gjysma e janarit

Ndryshime të mëdha në platformat e kabllorëve pritet të ndodhin gjatë këtij muaji në Kosovë.

Kjo u bë e ditur tashmë edhe ndërmarrje publike Telekomi i Kosovës, e cila i ka njoftuar klientët e saj se nga gjysma e muajit janar, TV Valës do t’i shtohen kanalet e platformës “Digit Alb”.

Kështu qytetarët tani mund të shohin ndeshjet nga Premier League në kabllorin publik, TV Vala.

Përmes një njoftimi më shkrim ndërmarrje publike Telekomi i Kosovë ka njoftuar klientët e saj se nga gjysma e muajit janar 2024, platformës së saj televizive TV Vala, do t’i shtohen kanalet e shumëpritura të platformës “Digit Alb”.

Sipas njoftimit, rrjedhimisht do të ndryshojnë edhe çmimet e pakove televizive për të cilat klientët do të mund të informohen me kohë nga Telekomi.

Kështu kabllori TV Vala që funksionin në kuadër të ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës do të merr në transmetim njërën nga platformat më të kërkuara gjithë shqiptare.