Arrestohet një person në Suharekë për armëmbajtje pa leje

Policia në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren ka bastisur një shtëpi në fshatin Gjinovc të Suharekës, nën dyshimet për posedim të armëve ilegale.

Gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar një armë gjysmë automatike me karikator.

Armëmbajtësi është shoqëruar në stacion policor, ku është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit.

Me urdhër të prokurorit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti për veprën penale ‘Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’.

Ndryshe, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet.“