Ndahet nga jeta në moshën 92-vjeçare shkrimtarja kanadeze dhe fituesja e çmimit Nobel, Alice Munro

Autorja kanadeze, Alice Munro, fituese e çmimit Nobel për Letërsinë në vitin 2013, ka vdekur në moshën 92-vjeçare.

Munro shkroi tregime të shkurtra për më shumë se 60 vjet, shpesh duke u fokusuar në jetën në Kanada rurale.

Ajo vdiq në shtëpinë e saj në Port Hope, Ontario të hënën mbrëma, kanë konfirmuar familja e saj dhe botuesi i saj.

Munro shpesh krahasohej me shkrimtarin rus, Anton Chekhov, për depërtimin dhe dhembshurinë e gjetur në tregimet e saj.

“Alice Munro është një thesar kombëtar – një shkrimtare me thellësi të madhe, ndjeshmëri dhe humanizëm, vepra e së cilës lexohet, admirohet dhe vlerësohet nga lexuesit në të gjithë Kanadanë dhe në mbarë botën,” tha Kristin Cochrane, CEO i Penguin Random House Canada në një deklaratë.

Përparimi i saj i parë i madh erdhi në vitin 1968, kur koleksioni i saj i tregimeve të shkurtra, Dance of The Happy Shades, për jetën në periferi të Ontarios perëndimore, fitoi nderin më të lartë letrar të Kanadasë, Çmimin e Guvernatorit të Përgjithshëm. Ishte i pari nga tre çmimet e Guvernatorit të Përgjithshëm që do të fitonte gjatë jetës së saj.

Munro ka botuar trembëdhjetë koleksione tregimesh, si dhe një roman dhe dy vëllime me tregime të zgjedhura.

Në vitin 1977, revista New Yorker publikoi një nga tregimet e Munro, Royal Beatings, bazuar në dënimet që ajo mori nga babai i saj kur ishte e re. Ajo ka vazhduar të ketë një lidhje të gjatë me publikimin.

Munro, vajza e një fermeri dhelprash dhe një mësuese shkolle, lindi në vitin 1931 në Wingham, Ontario.

Ajo ka botuar më shumë se një duzinë përmbledhjesh me tregime të shkurtra. Në vitet 1950 dhe 1960, tregimet e saj u transmetuan në CBC dhe u botuan në disa periodikë kanadezë.

Disa nga tregimet e saj krahasuan jetën para dhe pas revolucionit social të viteve 1960.

Një histori e mirënjohur, The Bear Came Over the Mountain, u bë në filmin e vitit 2006 Away from Her, me Julie Christie dhe Gordon Pinsent.

Në vitin 2009, Munro fitoi çmimin ndërkombëtar Man Booker Prize për arritje të jetës.

Gjykatësit thanë në një deklaratë në atë kohë “Të lexosh Alice Munro është të mësosh diçka çdo herë që nuk e kishe menduar kurrë më parë”.

Ata shtuan se Munro “sjell aq thellësi, mençuri dhe saktësi në çdo histori sa shumica e romancierëve sjellin në një jetë romanesh”.

Më vonë, ajo fitoi çmimin Nobel në 2013. Fituesit e mëparshëm përfshijnë gjigantë letrarë si Rudyard Kipling, Toni Morrison dhe Ernest Hemingway.

Komiteti i Nobelit e quajti Munron një “mjeshtër të tregimit të shkurtër bashkëkohor”.

Munro tha në një intervistë me Guardian në 2013 se ajo kishte shkruar histori personale gjatë gjithë jetës.

“Ndoshta shkruaj histori në të cilat njerëzit përfshihen shumë, ndoshta është kompleksiteti dhe jetët e paraqitura në to,” tha ajo për Guardian në vitin 2013. “Shpresoj që ato të jenë një lexim i mirë. Shpresoj që t’i lëvizin njerëzit.”

Koleksioni i saj i fundit me tregime, Dear Life, u botua në vitin 2012. Ai përfshinte një koleksion tregimesh pjesërisht autobiografike.