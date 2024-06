Zyrtare: Alden Skrijelj përforcimi i radhës te Suhareka

Sulmuesi i krahut, malazezi Alden Skrijelj do të vazhdojë të jetë pjesë e elitës së futbollit kosovar, pasi ka nënshkruar për dy vite me Suharekën.

Skrijelj sezonin e shkuar ka luajtur te Fushë Kosova, ku shënoi dy gola dhe dhuroi nëj asistim.

“Ju njoftojmë që kemi arritur marrëveshje transferimi me sulmuesin malazez Alden Skrijelj i cili bashkohet me klubin tonë me kontratë 2 vjeçare”.

“Skrijelj edicionin e fundit ishte pjesë e Superligës së Kosovës me skuadrën e Fushë Kosovës ku pati paraqitje të shkëlqyeshme që bindi kryesinë tonë për të nënshkruar me të, në të kaluarën ka mbrojtur ngjyrat e skuadrave si; FK Drezga, Mladost DG, FK Jezero etj”.