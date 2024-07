Prizren: Përfundon ndërtimi i fushës së futbollit në Shkollën e Mjekësisë ‘Luciano Motroni’

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se ka përfunduar ndërtimi i fushës së futbollit në Shkollën e Mesme të Lartë të Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren.

Poa ashtu, ka bërë me dije se po planifikohet edhe ndërtimi i fushave të volejbollit dhe basketbollit, të cilat do të furnizohen me pajisjet e nevojshme sportive, investime këto që krijojnë mundësi të reja për të rinjtë që angazhohen në aktivitete të shëndetshme, përcjell PrizrenPress.

“Ka përfunduar ndërtimi i fushës së futbollit në SHMLM “Luciano Motroni” në Prizren, derisa planifikohet edhe ndërtimi i fushave të volejbollit dhe basketbollit, të cilat do të furnizohen me pajisjet e nevojshme sportive, investime këto që krijojnë mundësi të reja për të rinjtë që angazhohen në aktivitete të shëndetshme”, thuhet në njoftimin e kësaj komune.

Në njoftim të komunës thuhet se Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po vazhdon me sukses realizimin e projekteve për rregullimin e infrastrukturës sportive në gjithë Komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com

Marketing