Këto janë komunat me numrin më të madh të banorëve në Kosovë: Prizreni i dyti

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë publike të dhënat e popullsisë nëpër komuna.

Kosova del se ka 1 milion e 586 mijë banorë.

Komuna e Prishtinës është më e banuara me 227 mijë banorë, Prizreni me 147 mijë banorë, Ferizaj me 109 mijë banorë, raporton Nacionale.

“Komuna e Prishtinës ka 227 mijë banorë, Prizreni me 147 mijë banorë, Ferizaj me 109 mijë banorë. Deçani 27 mijë banorë, Gjakova 78 mijë e 824, Gllogoc 48 mijë, Gjilan 82 mijë banorë, komuna e Dragashit 28 mijë banorë, komuna e Istogut 33 mijë banorë, komuna e Kaçanikut 27 mijë banorë, Klina 30 mijë, Fushë Kosovë 64 mijë, komuna e Kamenicës 22 mijë, Mitrovica 64 mijë”, u tha në konferencën e ASK-së./Nacionale

