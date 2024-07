Pjetër Shala dënohet me 18 vjet burg

Ish-ushtari i UÇK-së, Pjetër Shala, u dënua me 18 vjet burg nga Gjykata Speciale në Hagë.

Vendimi është shpallur ditën e sotme nga gjyqtarët e Speciales.

Ai u gjet fajtor për veprat si: ndalim arbitrar, torturë, trajtim mizor e vrasje të paligjshme.

Kryetarja e trupit gjykues theksoi se të gjitha provat kanë dëshmuar se Pjetër Shala është fajtor.

“Në emër të popullit të Kosovës, për arsye të shtjelluara në aktgjykim, trupi gjykues në bazë të Ligjit iu shpall z.Shala fajtor për veprat penale në vijim: pika 1 ndalim arbitrar si krim lufte, pika 3 torturë si krim lufte, dhe pika 4 vrasje e paligjshme si krim lufte”, tha gjyqtarja.

“Z.Shala duke qenë se jeni shpallur fajtor për më shumë se një vepër penale, trupi gjykues ka përcaktuar dënim më vete për secilën vepër penale. Trupi gjykues ka përcaktuar dënimet në vijim: dënim me 6 vjet burg për krimin e luftës së ndalimit arbitrar, dënim me 16 vjet burgim për torturë, dhe dënim me 18 vjet burg për vrasjen e paligjshme. Ju dënon me dënim 18 vjet burg”, tha ajo./Nacionale

