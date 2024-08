David Carr, Charles D. Fall dhe Naser Nika shpallen “Qytetar Nderi” të Malishevës

Sot, në një ceremoni të organizuar nga Komuna e Malishevës, çmimi “Qytetar Nderi” u dorëzua solemnisht tri personaliteteve amerikane nga shteti i New York-ut: David Carr, anëtar i Këshillit të shtetit të New York-ut, Charles D. Fall, anëtar i Asamblesë së shtetit të New York-ut dhe veprimtarit të njohur Naser Nika. Çmimi iu dha për kontributin dhe përkrahjen e jashtëzakonshme për komunitetin shqiptar në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dorëzoi çmimet dhe theksoi në fjalën e tij se “falë kontributit të SHBA-së, Kosova sot është e pavarur dhe e lirë.” Ai vlerësoi miqësinë dhe përkrahjen e SHBA-ve dhe këtyre personaliteteve për Kosovën, duke e cilësuar atë si një vëllazëri të përjetshme.

Charles D. Fall dhe David Carr shprehën kënaqësinë dhe nderimin për marrjen e çmimit, ndërsa aktivisti Naser Nika, i emocionuar, vlerësoi lartë përkrahjen e komunitetit shqiptar në New York./PrizrenPress.com

