Sot mbahet FARDI Fest në Gradish: Njihuni me kulturën e Anadrinisë

Sot, në Kompleksin Memorial në Gradish (Xërxë) të Rahovecit, do të mbahet festivali FARDI Fest, një ngjarje që ofron një mundësi të shkëlqyer për të eksploruar kulturën tradicionale të Anadrinisë. Aktivitetet do të fillojnë në orën 18:00 dhe do të përfundojnë në orën 23:00, raporton PrizrenPress.

Në këtë festival, vizitorët do të kenë mundësinë të shijojnë: Vizatime me motive tradicionale, lojëra tradicionale, ushqime tradicionale, artizanate unike të zonës, një koncert kulturo-artistik me muzikë dhe performanca që shpërfaqin kulturën dhe traditat lokale.

Ky event ofron një mundësi të shkëlqyer për të zbuluar dhe përjetuar pasuritë kulturore të Anadrinisë dhe është i hapur për të gjithë interesuarit./PrizrenPress.com

