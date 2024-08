Pse ka ngjallur debat romanca e re e Johnny Depp me modelen 28-vjeçare!

Johnny Depp, aktori i famshëm për rolin e tij në Pirates of the Caribbean, së fundmi ka bërë bujë me romancën e tij të re. Pas divorcit nga aktorja Amber Heard, Depp ka filluar të takohet me një modele 28-vjeçare. Ja çfarë dimë për marrëdhënien e tyre deri tani!

Kjo duket të jetë lidhja e parë e rëndësishme e Depp që nga divorci i tij nga Heard. Ai pati një takim të shkurtër me Joelle Rich, një avokate, por pasi u ndanë në nëntor 2022, jeta romantike e Depp ka qenë private dhe enigmatike.

Yulia Vlasova, modele dhe estetiste, u takua me Depp në gusht 2021 gjatë Festivalit të 55-të Ndërkombëtar të Filmit në Karlovy Vary. Së fundmi, të dy janë parë së bashku në heliportin e Londrës, duke ngjallur interes për lidhjen e tyre. Vlasova i nxiti më tej spekulimet duke postuar foto nga një avion privat dhe duke lënë të kuptohet për një fejesë të mundshme me një emoji unaze në InstaStory.

Megjithatë, të brendshëm kanë konfirmuar se ata nuk janë fejuar. Ndërsa fansat janë të kënaqur të shohin Johnny-n në një lidhje të re, disa po flasin për diferencën e moshës 33-vjeçare mes të dyve dhe faktin që vajza e Depp, Lily-Ros, është më afër në moshë me Yulia-n.

Depp dhe Vlasova po e mbajnë marrëdhënien e tyre në fshehtësi dhe i kanë lënë gjërat të rrjedhin vetë. Edhe pse kalojnë së bashku kohë shpesh, ata nuk e kanë përcaktuar veten si “i dashuri dhe e dashura”.

Jeta e Johnny Depp ka qenë plot ngritje dhe ulje, si në marrëdhëniet e tij personale ashtu edhe në karrierën profesionale. Për shembull, aktori i mirënjohur humbi 650 milionë dollarë për 13 vjet./dritare.net