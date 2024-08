Liria nis sezonin në Ligën e Parë me synimin për rikthim në elitë

FC Liria ka shpallur me entuziazëm fillimin e sezonit të ri 2024/25 në Ligën e Parë të Kosovës, me synimin për t’u rikthyer në elitë, raporton PrizrenPress.

Ndeshja e parë do të zhvillohet të dielën, më 18 gusht, në stadiumin “Përparim Thaçi”, ku do të përballen me KF Trepça nga Mitrovica në ora 17:00.