Sot feston ditëlindjen aktori Donald Veshaj. Nuk mund të mungonte edhe urimi nga partnerja e Donaldit, Bora Zemani.

Moderatorja ndau me ndjekësit në Instagram disa foto me Donaldin, ndersa shkruan: “Unë do të të bëja një dhuratë, por më pas kuptova se ti tashmë ke gjithçka që mund të dëshiroje… UNË! Gëzuar ditëlindjen dashuria ime!”