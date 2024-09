Shorti i basketbollit, derbi i zjarrtë Bashkimi-Trepça luhet që në xhiron e parë

Në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) është hedhur shorti për edicionin 2024-25 në Superliga Meshkujt.

Komesari i Garave në FBK, Faton Kurshumlija dhe Asistentja Ekzekutive në FBK, Rrezarta Kqiku kanë bërë hedhjen e shortit në prani të përfaqësuesve të klubeve.

Kampionia aktuale e Kosovës, Trepça në xhiron e parë do të ndeshet me Bashkimin, kurse në javën e parë do të ndeshen Vëllaznimi me Pejën, Proton Cable Prizreni me Sigal Prishtinën, si dhe Bora me Golden Eagle Yllin.

Finalistët e fundit të Play-offit Trepça do të ndeshet me Golden Eagle Yllin në xhiron e dytë, ku në këtë xhiro është derbi i parë prishtinas Sigal Prishtina-Bora, kurse në javën e tretë është derbi tjetër i qytetit Proton Cable Prizreni-Bashkimi.

Në xhiron e katërt është derbi Trepça – Sigal Prishtina, në të pestin Sigal Prishtina – Peja dhe të gjashtin Trepça – Peja.

Edicioni i ri do të fillojë më 14/15 shtator, që pritet të jetë njëri nga më interesantet në vitet e fundit.

Orari

Java 1 14/15.09.2024

Bashkimi – Trepça

Vëllaznimi – Peja

Proton Cable Prizreni – Sigal Prishtina

Bora – Golden Eagle Ylli

Java 2 21/22.09.2024

Trepça – Golden Eagle Ylli

Sigal Prishtina – Bora

Peja – Proton Cable Prizreni

Bashkimi – Vëllaznimi

Java 3 28/29.09.2024

Vëllaznimi – Trepça

Proton Cable Prizreni – Bashkimi

Bora – Peja

Golden Eagle Ylli – Sigal Prishtina

Java 4 05/06.10.2024

Trepça – Sigal Prishtina

Peja – Golden Eagle Ylli

Bashkimi – Bora

Vëllaznimi – Proton Cable Prizreni

Java 5 12/13.10.2024

Proton Cable Prizreni – KB Trepça

Bora – Vëllaznimi

Golden Eagle Ylli – Bashkimi

Sigal Prishtina – Peja

Java 6 19/20.10.2024

Trepça – Peja

Bashkimi – Sigal Prishtina

Vëllaznimi – Golden Eagle Ylli

Proton Cable Prizreni – Bora

Java 7 26/27.10.2024

Bora – Trepça

Golden Eagle Ylli – Proton Cable Prizreni

Sigal Prishtina – Vëllaznimi

Peja – Bashkimi

Java 8 02/03.11.2024

Trepça – Bashkimi

Peja – Vëllaznimi

Sigal Prishtina – Proton Cable Prizreni

Golden Eagle Ylli – Bora

Java 9 09/10.11.2024

Golden Eagle Ylli – Trepça

Bora – Sigal Prishtina

Proton Cable Prizreni – Peja

Vëllaznimi – Bashkimi

Java 10 30/01.12.2024

Trepça – Vëllaznimi

Bashkimi – Proton Cable Prizreni

Peja – Bora

Sigal Prishtina – Golden Eagle Ylli

Java 11 07/08.12.2024

Sigal Prishtina – Trepça

Golden Eagle Ylli – Peja

Bora – Bashkimi

Proton Cable Prizreni – Vëllaznimi

Java 12 14/15.12.2024

Trepça – Proton Cable Prizreni

Vëllaznimi – Bora

Bashkimi – Golden Eagle Ylli

Peja – Sigal Prishtina

Java 13 21/22.12.2024

Peja – Trepça

Sigal Prishtina – Bashkimi

Golden Eagle Ylli – Vëllaznimi

Bora – Proton Cable Prizreni

Java 14 28/29.12.2024

Trepça – Bora

Proton Cable Prizreni – Golden Eagle Ylli

Vëllaznimi – Sigal Prishtina

Bashkimi – Peja