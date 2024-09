Bashkimi gati për Superkupën e Kosovës, përballet me Yllin në çerekfinale

Klubi i basketbollit Bashkimi ka njoftuar se është gati të nisë rrugëtimin e tij në Superkupën e Kosovës për sezonin 2024/25. Ekipi do të përballet me rivalin Ylli në çerekfinale të dielën, më 8 shtator, në ora 20:00 shkruan PrizrenPress.

Pas një periudhe parapërgatitore intensive, KB Bashkimi deklaron se është përgatitur maksimalisht dhe është i gatshëm për sfidat që e presin. Ekipi ka punuar me përkushtim dhe disiplinë për të ndërtuar një skuadër të fortë dhe të bashkuar për këtë sezon të ri.

“Kemi punuar me përkushtim dhe disiplinë për të ndërtuar një skuadër të fortë dhe të bashkuar. Me mbështetjen e tifozëve tanë dhe angazhimin tonë, besojmë se do të kemi një sezon të suksesshëm,” thuhet në deklaratën e klubit.

Ndeshja pritet të zhvillohet me një atmosferë të zjarrtë, ku tifozët e Bashkimit do të jenë një shtysë e madhe për ekipin drejt suksesit në këtë kompeticion./PrizrenPress.com/

